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22:50, 9 января 2025Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 9 января, сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее средства ПВО и и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в двух пригородах Воронежа засекли и уничтожили несколько БПЛА. Глава российского региона Александр Гусев отметил, что в результате были повреждены два дома.

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