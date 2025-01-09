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07:26, 9 января 2025Россия

Украина за ночь выпустила 15 беспилотников по трем регионам России

МО: силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями и Кубанью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на четверг, 9 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 беспилотников по трем регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, беспилотники перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Девять дронов сбили над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, один — над Белгородской.

В ночь на 9 января жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах. В городе прозвучало от четырех до одиннадцати взрывов, на его окраине были видны яркие вспышки в небе. Власти Краснодарского края официально информацию не подтверждали.

Вечером 8 января беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Пострадала супружеская пара, у раненых диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения на лице.

ЖЗЛ
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