В российском городе раздались взрывы

Shot: в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы

В городе Славянск-на-Кубани прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что взрывы произошли в четверг, 9 января, около 1:30. «Сначала очевидцы слышали два-три громких звука, а после небольшого перерыва они начались с большей силой», — говорится в сообщении.

По данным Shot, всего прозвучало от четырех до одиннадцати взрывов. На окраине города были видны яркие вспышки в небе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее взрывы произошли в Энгельсе Саратовской области. Город подвергся атаке беспилотников.