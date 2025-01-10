Мужчины пытались тайно провезти в Россию дубайский шоколад на миллион рублей и попались

В Тюмени мужчин задержали при попытке ввоза 56 килограммов дубайского шоколада

Двое мужчин пытались тайно провезти в Россию из ОАЭ 56 килограммов дубайского шоколада почти на миллион рублей и попались. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Отмечается, что пассажиров задержали в аэропорту Тюмени. В багаже одного из них обнаружили 72 плитки шоколада, другого — еще 184 штуки. Общая стоимость товара составила 940 тысяч рублей.

Мужчины признались, что кондитерские изделия приобрели для розничной торговли в Тюмени, а подавать декларации на товар по установленной форме они не собирались.

«Возбуждено два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров)», — говорится в сообщении.

Ранее российских туристов призвали не привозить на родину из ОАЭ посылки от незнакомцев. В Генконсульстве России в Дубае пояснили, что соотечественникам не следует соглашаться на просьбы передать «гостинцы детям-сиротам» в виде коробок с дубайским шоколадом в аэропортах ОАЭ.

