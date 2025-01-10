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17:12, 10 января 2025Бывший СССР

На Украине решили уволить министра энергетики

Нардеп Железняк: Верховная Рада запустила процесс увольнения министра энергетики
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Верховная Рада Украины запустила процесс увольнения министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что его коллега и член энергетического комитета Инна Совсун вместе с народными депутатами из разных фракций запускает регистрацию постановления об увольнении министра энергетики. По его словам, причин для этого много: системная коррупция в энергетике, игнорирование вызовов на заседании парламента, попытка протянуть коррупционную схему «большого атомного строительства», проваленная работа по защите части энергетической инфраструктуры, абсолютная потеря любой репутации среди партнеров, откровенная ложь и манипуляции

Ранее Галущенко заявил, что посол Европейского союза на Украине Катерина Матернова является «клерком среднего звена». Он также указал на отсутствие единой позиции в организации по атомной энергетике.

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