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16:03, 10 января 2025Бывший СССР

Украинский министр назвал представителя ЕС «клерком среднего звена»

Глава Минэнерго Украины Галущенко назвал клерком посла ЕС Матернову
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катерина Матернова является «клерком среднего звена». Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко, передает «Европейская правда».

Галущенко назвал представителя ЕС клерком в ответ на выступление депутата Верховной Рады Украины Инны Совсун. Политик указала на заявления Матерновой о беспокойстве Евросоюза из-за сообщений о якобы поддержке постройки новых блоков Хмельницкой атомной электростанции за счет западных доноров.

«Что касается позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство», — высказался глава украинского Минэнерго. Он также указал на отсутствие единой позиции ЕС по атомной энергетике.

Ранее Совсун раскритиковала планы властей Украины по замещению поврежденных энергообъектов. По ее оценкам, построить объекты, аналогичные Трипольской и Бурштынской теплоэлектростанциям, невозможно.

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