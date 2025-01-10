Новый выброс мазута у берегов Кубани попал на видео

Выброс мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» в Тамани сняли на видео

Новый выброс мазута, который зафиксировали у берегов поселка Тамань Темрюкского района, попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В ролике показана часть танкера «Волганефть-239», которую выбросило на мель у берегов Кубани. С кормы судна начался разлив нефтепродуктов. По данным Минтранса России, площадь пятна достигает 2,8 тысячи квадратных метров. Для ликвидации последствий к месту аварии направили пять судов, а также береговую спасательную службу с оборудованием и спецтехникой.

В данный момент специалисты пытаются локализовать разлив при помощи боновых заграждений. Затем мазут уберут с морской поверхности биосорбентом.

Ранее семь новых очагов выброса мазута зафиксировали на востоке и западе Крыма. Загрязнены пляжи на территории Керчи, Евпатории, Сакского и Ленинского районов, а также на острове Тузла. Общая протяженность затронутой мазутом территории достигает 14,38 километра.

