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16:35, 10 января 2025Экономика

Новый выброс мазута у берегов Кубани попал на видео

Выброс мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» в Тамани сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Новый выброс мазута, который зафиксировали у берегов поселка Тамань Темрюкского района, попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В ролике показана часть танкера «Волганефть-239», которую выбросило на мель у берегов Кубани. С кормы судна начался разлив нефтепродуктов. По данным Минтранса России, площадь пятна достигает 2,8 тысячи квадратных метров. Для ликвидации последствий к месту аварии направили пять судов, а также береговую спасательную службу с оборудованием и спецтехникой.

В данный момент специалисты пытаются локализовать разлив при помощи боновых заграждений. Затем мазут уберут с морской поверхности биосорбентом.

Ранее семь новых очагов выброса мазута зафиксировали на востоке и западе Крыма. Загрязнены пляжи на территории Керчи, Евпатории, Сакского и Ленинского районов, а также на острове Тузла. Общая протяженность затронутой мазутом территории достигает 14,38 километра.

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