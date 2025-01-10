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03:00, 10 января 2025Интернет и СМИ

Опубликованы спутниковые снимки последствий пожаров в Лос-Анджелесе

WP и NYT опубликовали спутниковые кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Газеты Washington Post и New York Times опубликовали спутниковые снимки компании Maxar, на которых отражены последствия пожаров в Лос-Анджелесе.

Согласно данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 16:30 по московскому времени, более 257 тысяч абонентов в Калифорнии не имеют доступа к электричеству на фоне бушующих пожаров.

Ранее сообщалось, что предписание покинуть дом получили около 130 тысяч жителей Лос-Анджелеса. В зону эвакуации попала в том числе резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По соседству с ней находятся дома голливудских звезд Бена Аффлека, Тома Хэнкса и Гвинет Пэлтроу.

Возникший в начале 2025 года природный пожар, по оценкам метеорологов, стал одним из крупнейших в истории Калифорнии.

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