Площадь мощного пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти резко выросла

МЧС России: Площадь пожара в Гатчине выросла до 1,9 тысячи квадратных метров

Площадь мощного пожара в промзоне города Гатчина Ленобласти резко выросла с 1,6 тысячи до 1,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как отчитались в ведомстве, к тушению привлечены более 50 человек и 12 единиц техники.

О пожаре на территории завода по производству ацетона на Индустриальной улице Гатчины стало известно утром 10 января. В сети также появились снятые очевидцами кадры, на которых видно языки пламени высотой в несколько метров и черный густой дым. Также слышен один глухой взрыв. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания неизвестна.

Ранее пожар площадью в 300 квадратных метров произошел на территории химического завода в Москве. Как стало известно, загорелось здание со складом пластиковых материалов. Жертвой происшествия стал один человек.