Прекращение транзита российского газа через Украину способно сильнее навредить Киеву, нежели Москве. Губительные для республики последствия такого решения ее главы Владимира Зеленского признали аналитики американского журнала Responsible Statecraft (RS).
1 января 2025 года российская компания «Газпром» объявила, что прекращает транзит газа через Украину, так как она лишилась технической и юридической возможности после истечения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». До этого Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать этот договор.
«Поскольку теперь Украина зависит от Европы и Соединенных Штатов в снабжении электроэнергией и ископаемым топливом, в частности, электроэнергией из Словакии, решение Зеленского, вероятнее всего, больше навредит Украине, чем России», — указано в статье.
Журналисты отмечают, что Россия нарастила продажу нефтепродуктов в Турцию и Индию, откуда они перепродаются в Евросоюз. В то же время цены на газ в странах ЕС существенно возросли на фоне остановки транзита через Украину. Они предположили, что, возможно, мотив Зеленского заключался не в попытке навредить РФ, а в стремлении наказать европейские государства, в частности, Венгрию и Словакию.
Ранее западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ. По словам депутата берлинского парламента Гуннара Линдеманна, беднейшие слои населения рискуют не справится с финансовой нагрузкой и остаться зимой без отопления.