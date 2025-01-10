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00:09, 10 января 2025Интернет и СМИ

Последствия остановки транзита газа через Украину признали губительными для Киева

RS: Прекращение транзита газа через Украину сильнее навредит Киеву, чем Москве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak / Global Look Press

Прекращение транзита российского газа через Украину способно сильнее навредить Киеву, нежели Москве. Губительные для республики последствия такого решения ее главы Владимира Зеленского признали аналитики американского журнала Responsible Statecraft (RS).

1 января 2025 года российская компания «Газпром» объявила, что прекращает транзит газа через Украину, так как она лишилась технической и юридической возможности после истечения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». До этого Киев неоднократно заявлял, что не намерен продлевать этот договор.

«Поскольку теперь Украина зависит от Европы и Соединенных Штатов в снабжении электроэнергией и ископаемым топливом, в частности, электроэнергией из Словакии, решение Зеленского, вероятнее всего, больше навредит Украине, чем России», — указано в статье.

Журналисты отмечают, что Россия нарастила продажу нефтепродуктов в Турцию и Индию, откуда они перепродаются в Евросоюз. В то же время цены на газ в странах ЕС существенно возросли на фоне остановки транзита через Украину. Они предположили, что, возможно, мотив Зеленского заключался не в попытке навредить РФ, а в стремлении наказать европейские государства, в частности, Венгрию и Словакию.

Ранее западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ. По словам депутата берлинского парламента Гуннара Линдеманна, беднейшие слои населения рискуют не справится с финансовой нагрузкой и остаться зимой без отопления.

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