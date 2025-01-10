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07:12, 10 января 2025Мир

Российский посол заявил о создании США в Гренландии инфраструктуры для F-35

Посол Барбин: США создают в Гренландии инфраструктуру для F-35
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Соединенные Штаты создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом рассказал российский посол в Дании Владимир Барбин, пишет РИА Новости.

«Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления», — отметил дипломат.

На текущий момент ведется комплексная модернизация базы. Помимо этого, создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие, добавил посол.

Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Гренландия важна для Штатов, поскольку является частью соперничества в Арктике.

В свою очередь, в Кремле заявили, что Москва наблюдает за драматическим развитием ситуации с планами Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США. Дмитрий Песков указал на то, что если Трамп в своих заявлениях апеллирует к мнению людей, то «нужно вспомнить о мнении людей четырех новых регионов России и проявить к ним такое же уважение».

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