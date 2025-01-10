Спасатель со словами «мы в аду» снял на видео эпицентр пожара на заводе в Ленобласти

Появилось снятое пожарным видео возгорания на территории завода в Ленобласти

В сети появилось видео, снятое пожарным из эпицентра возгорания на территории завода по производству ацентона в Гатчине Ленобласти. Присланный подписчиками ролик опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах, снятых спасателем на фронтальную камеру, видно языки пламени рядом со сложенными рядом бочками. «Мы в аду просто», — комментирует мужчина происходящее.

На еще одном ролике, прикрепленном к посту, запечатлено возгорание высотой уже около двух этажей.

Ранее в МЧС России сообщили, что площадь возгорания резко выросла — с 1,6 тысячи до 1,9 тысячи квадратных метров. На месте работают 50 спасателей и 12 единиц техники. По данным ТАСС, к тушению привлекли пожарный поезд.

Сообщения о возгорании на территории завода по производству ацетона на Индустриальной улице Гатчины появились утром 10 января. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара пока неизвестна.