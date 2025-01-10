Угрозу распространения мутировавшей оспы обезьян в России оценили

Роспотребнадзор: Новых угроз для России из-за вспышки оспы обезьян в Китае нет

Новых угроз для России из-за вспышки мутировавшей оспы обезьян в Китае нет. Так в комментарии «Ленте.ру» ситуацию оценили в Роспотребнадзоре.

По сообщению службы, в Китае был выявлен групповой случай заболевания оспой обезьян клады Ib, однако российские медики контролируют ситуацию и в том числе с помощью системы «Периметр» следят за пересекающими границу лицами, изучая их состояние здоровья.

«Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены», — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом в службе подчеркнули, что ситуация с этим заболеванием в мире по-прежнему оценивается как чрезвычайная. В связи с этим Роспотребнадзор призвал избегать контакта с животными, которые могут быть потенциальными носителями вируса, в первую очередь с грызунами и приматами. Также служба напомнила о профилактических правилах гигиены — они помогут защититься от заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила сохранение режима ЧС из-за оспы обезьян.