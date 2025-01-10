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10:04, 10 января 2025Силовые структуры

В 40 регионах России задержаны более 100 подпольных оружейников

ФСБ задержала более 100 подпольных оружейников в 40 регионах России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

ФСБ задежала в 40 регионах России 109 подпольных оружейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

У задежанных изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в их числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 киллограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), более 94 600 патронов.

Отмечается, что силовики накрыли деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее в Челябинской области ФСБ задержала россиянина по делу о контрабанде источника радиации.

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