В 40 регионах России задержаны более 100 подпольных оружейников

ФСБ задержала более 100 подпольных оружейников в 40 регионах России

ФСБ задежала в 40 регионах России 109 подпольных оружейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

У задежанных изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в их числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 киллограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), более 94 600 патронов.

Отмечается, что силовики накрыли деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее в Челябинской области ФСБ задержала россиянина по делу о контрабанде источника радиации.