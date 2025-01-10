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10:39, 10 января 2025Силовые структуры

В России вынесли первые приговоры после ужесточения наказания подпольным оружейникам

ФСБ: Вынесены первые приговоры после изменения наказания подпольным оружейникам
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суды вынесли первые приговоры после ужесточения наказания подпольным оружейникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В октябре 2024 года двух жителей Урала приговорили к 15 и 11 годам 9 месяцам колонии общего режима за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия.

Отмечается, что в 2021 году ужесточили наказание по статье 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ. Ранее за это преступление было предусмотрено наказание от трех до шести лет колонии, после ужесточения срок повысился до восьми-десяти лет.

Ранее ФСБ задержала в 40 регионах России 109 подпольных оружейников.

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