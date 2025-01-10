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12:49, 10 января 2025Мир

В Кремле оценили планы Трампа встретиться с Путиным

Песков: Россия приветствует желание Трампа встретиться с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Москва приветствует желание будущего главы Белого дома Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но конкретных планов по срокам встречи на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Москва видит, что господин Трамп также выступает за готовность решать проблемы посредством диалога, Россия приветствует это. Но конкретики [по встрече] пока по-прежнему никакой нет», — отметил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал заявление избранного президента США о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Он указал на то, что Трамп «лишь отвечал на гипотетические вопросы журналистов, не давая никакой конкретики».

Ранее Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с Путиным. Политик подчеркнул, что в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему. При этом республиканец ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав США, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.

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