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21:16, 10 января 2025Мир

В США оценили последствие санкций против энергосектора России

Белый дом: санкции против энергосектора РФ не ударят по мировому рынку нефти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что новые масштабные санкции против энергосектора России не приведут к значительным потрясениям на мировом рынке нефти. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби отметил, что мировые рынки энергоносителей находятся в «лучшей форме». «Прогнозируется, что глобальное предложение энергии в этом году превысит спрос, а цены на нефть с начала войны России против Украины упали на 35 долларов за баррель. В США средняя цена бензина снизилась с 4 долларов до чуть более 3 долларов за галлон», — отметил он в ходе брифинга.

По мнению представителя власти, стабильность как мирового, так и внутреннего энергетического рынка дала возможность США реализовать широкомасштабные санкции без опасений за негативные последствия для своей экономики и глобальной энергетической системы. Ожидается, что эти меры повлияют на финансовые поступления России и усложнят её возможности по финансированию военных действий в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры выдерживают «слишком длительную» санкционную паузу против России. По его мнению, приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор России и микроэлектроника. Также политик заявил о необходимости дальнейшей блокировки российского финансового сектора.

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