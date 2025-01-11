Десятки пассажиров отказались лететь в Дубай из-за страшного звука из самолета

Пассажиры рейса из Москвы в Дубай отказались лететь на самолете компании Utair

Десятки пассажиров рейса из Москвы в Дубай, который выполнял самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, отказались лететь в место назначения. Об этом сообщает Mash в Telegram.

После того, как воздушное судно вернулось в московский аэропорт Внуково, пролетев часть пути до ОАЭ, его пообещали отремонтировать, чтобы позднее полететь на нем же. «Многие боятся лететь из-за страшного звука, который они слышали при посадке. Вылет перенесли уже три раза, сейчас он ожидается в 22:30», — говорится в сообщении.

По данным издания, на борту работают специалисты. У самолета вытекла вся гидравлическая жидкость.

11 января стало известно, что Boeing 767 компании Utair, летевший из Москвы в Дубай, совершил аварийную посадку во Внуково. Позднее авиаперевозчик опроверг эти сведения, заявив, что посадка была штатной. Ситуация не сказалась на состоянии пассажиров и экипажа.