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15:08, 11 января 2025Путешествия

Летевший из Москвы в Дубай самолет совершил аварийную посадку

Самолет Boeing 767 авиакомпании Utair совершил аварийную посадку во Внуково
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самолет Boeing 767 авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Дубай, совершил аварийную посадку во Внуково. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Причиной посадки стало то, что во время полета у самолета начала вытеать гидравлическая жидкость.

Отмечается, что на борту воздушного судна находится 240 человек. Позже Mash добавил, что Boeing 767 благополучно приземлился.

В декабре 2024 года сообщалось, что Boeing 767 той же авиакомпании, выполнявший рейс из Внуково в дубайский аэропорт Аль-Мактум, вернулся в российский аэропорт из-за проблем с двигателем. Пилотам пришлось сажать воздушное судно на одном работающем двигателе, посадка при этом прошла успешно.

До этого стало известно, что самолет российской авиакомпании «Икар» подал сигнал срочности в небе над Казахстаном. Борт сообщил о пассажире, которому стало плохо во время полета.

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