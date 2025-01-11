Краснодарский край подвергся атаке беспилотников, сработала система ПВО

Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, местные жители сообщили о звуках взрывов, пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, атака на регион началась примерно в 0:30, под ударом оказались сразу несколько городов, в том числе Анапа и Новороссийск, где после одного из взрывов начался пожар.

До этого при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадали три человека. Губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что на участке дороги Никольское — Ясные Зори еще один беспилотник атаковал рейсовый автобус. Ранения получил водитель, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму.