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10:52, 11 января 2025Силовые структуры

Названы три основные схемы мошенников в 2025 году

Сбер: Кража аккаунта на «Госуслугах» будет популярна у мошенников в 2025 году
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: freepik / Freepik

В 2025 году мошенники будут использовать три основные схемы. Их перечислил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, мошенники в основном будут получать обманом аккаунты на «Госуслугах», а также сообщения в мессенджерах под видом руководителя и фальшивые звонки из ведомств. При этом аферисты будут дорабатывать свои схемы — например, злоумышленники стали чаще просить людей снимать наличные и передавать их курьерам.

«Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными», — сказал Кузнецов.

Ранее МВД предупредило, что мошенники, представляясь работодателями, пишут россиянам в сети и предлагают сотрудничать удаленно. В поддельных вакансиях, которые распространяют злоумышленники от лица существующих организаций, соискателям предлагается удаленная работа с гибким графиком. Для работы мошенники просят установить неизвестное приложение и предоставить ему все необходимые разрешения.

ЖЗЛ
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