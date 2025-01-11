Умер основатель команды Ночной хоккейной лиги «Сталкер» Зайцев

Умер основатель команды Ночной хоккейной лиги «Сталкер» Алексей Зайцев. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Алексей делал все, что бы дарить эмоции всем, кто был рядом с ним. Он вдохновлял, заряжал и поддерживал каждого, для всех в его большом и добром сердце находилось место. Пусть и в наших сердцах останется место для него», — отмечается в заявлении команды.

По словам руководителя команды Александра Артюшкина, которого цитирует ТАСС, Зайцев скончался 10 января во время вечерней тренировки. Предположительно, у 54-летнего мужчины оторвался тромб.

Зайцев создал «Сталкер» весной 2014 года. В сезоне-2016/2017 команда выиграла чемпионат Ночной хоккейной лиги. До этого на юношеском уровне Зайцев играл за «Динамо» и ЦСКА.