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12:36, 11 января 2025Мир

В США раскрыли планы по использованию Гренландии против России

США могут использовать Гренландию для размещения ракет ближе к России
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

США могут использовать Гренландию для размещения ракет и других вооружений ближе к России. Об этом написал бывший американский морпех Брайан Берлетик на странице в соцсети Х.

По его словам, усиление военного присутствия США в Гренландии даст стране дополнительные средства для возможного вмешательства в российские арктические морские пути. «Это подспорье на западе, которое Аляска уже дает США на востоке», — написал бывший американский военный.

6 января российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Соединенные Штаты создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35. Российский дипломат также отметил, что военно-космическая база США Питуффик, расположенная в Гренландии, в настоящее время модернизируется.

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