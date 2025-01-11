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18:24, 11 января 2025Наука и техника

Военный эксперт высказался о перспективах США создать систему ПВО против «Орешника»

Военный эксперт Глазунов: У США уйдет 50 лет на создание ПВО против «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

У США уйдет не меньше 50 лет на то, чтобы создать систему противовоздушной обороны (ПВО), способной противостоять ракете «Орешник», считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах американской оборонной промышленности.

«Уйдет, наверное, лет 50. Дело в том, что система ПВО США давно уже устарела. Она не способна уже сдерживать ракеты современного поколения, не только "Орешник", но и многие другие. У нас есть, чем ответить. (...) Мы опережаем США по ракетным технологиям и по средствам ПВО уже лет на 50 точно», — сказал он.

Не догонят, поэтому они нас и боятся. Боятся, потому что знают, что мы можем ответить так, что мало не покажется, иначе они давно бы уже нас растоптали

Василий Дандыкинвоенный эксперт

В то же время, как заявил бывший советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, чтобы создать систему ПВО, которая сможет перехватить «Орешник», уйдет минимум 15 лет. По его словам, сейчас у Запада нет защиты от этой баллистической ракеты. Такие выводы следуют после изучения технических характеристик этого оружия и последствий первого в истории удара этим видом оружия по заводу в Днепропетровской области Украины.

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