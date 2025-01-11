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13:05, 11 января 2025Спорт

Вяльбе назвала условие участия россиян в Олимпиаде-2026

Вяльбе заявила, что у россиян будут квоты на ОИ при соответствующем решении FIS
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала условие участия россиян в Олимпийских играх-2026. Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе напомнила, что в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. «Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше. Соответствующее решение принимает совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). От того, что мы общаемся с кем-то оттуда, ничего не зависит», — заявила она.

Россияне не принимают участие в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны FIS. Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение по участию россиян в турнире на данный момент не принято.

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