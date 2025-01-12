Аэропорт Пулково открыли после временного закрытия

Росавиация: Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Пулково открыт для приема и выпуска воздушных судов после временного закрытия. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — говорится в сообщении.

Кореняко подчеркнул, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают мониторинг работы аэропорта Пулково.

Ранее стало известно, что аэропорт закрыл прием и отправку самолетов. Работу воздушной гавани ограничили из-за сложных метеоусловий.

В конце декабря отправление рейсов из Пулково задержали из-за ложного сигнала о минировании. Вылет восьми самолетов был задержан, а один рейс в Москву отменили.