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13:46, 12 января 2025Путешествия

Аэропорт Пулково открыли после временного закрытия

Росавиация: Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Аэропорт Пулково открыт для приема и выпуска воздушных судов после временного закрытия. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — говорится в сообщении.

Кореняко подчеркнул, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают мониторинг работы аэропорта Пулково.

Ранее стало известно, что аэропорт закрыл прием и отправку самолетов. Работу воздушной гавани ограничили из-за сложных метеоусловий.

В конце декабря отправление рейсов из Пулково задержали из-за ложного сигнала о минировании. Вылет восьми самолетов был задержан, а один рейс в Москву отменили.

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