Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 12 января 2025Россия

Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах

Глава РАО Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Федосеев Лев / ТАСС

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах. Об этом руководитель заявила в интервью ТАСС.

Президент РАО уверена, что результаты ЕГЭ не могут быть единственным критерием оценки итогов обучения. «Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере», — заявила Васильева.

В декабре Рособрнадзор сообщил, что готов обсуждать введение «интегральной оценки» в школах страны.

С идеей ввести новую оценку знаний выпускников школ ранее в том же месяце выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ЕГЭ фактически является вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение, при этом в России отсутствует интегральная оценка знаний по всему спектру предметов школьной программы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о потере ВСУ сотен военных в боях с группировкой «Центр»

      В России сравнили зарплату мужчин и женщин

      В Европе предупредили о возможном росте цен на топливо из-за санкций США против России

      Россиянка описала «город грехов» в США фразой «девушки только грудями сверкали»

      Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах

      Аэропорт Пулково открыли после временного закрытия

      Названы главные трудности с тушением мощного пожара в Лос-Анджелесе

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении турецкой «Кобры»

      ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона

      33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше