Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах

Глава РАО Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах. Об этом руководитель заявила в интервью ТАСС.

Президент РАО уверена, что результаты ЕГЭ не могут быть единственным критерием оценки итогов обучения. «Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере», — заявила Васильева.

В декабре Рособрнадзор сообщил, что готов обсуждать введение «интегральной оценки» в школах страны.

С идеей ввести новую оценку знаний выпускников школ ранее в том же месяце выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ЕГЭ фактически является вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение, при этом в России отсутствует интегральная оценка знаний по всему спектру предметов школьной программы.