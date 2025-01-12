Маск сделал неожиданное заявление насчет задержания экс-замминистра обороны Британии

Маск связал задержание Каплина с замалчиванием педофилии в Великобритании

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал задержание бывшего заместителя министра обороны Великобритании и экс-члена парламента от Лейбористской партии Айвора Каплина по подозрению в педофилии. На эту тему он высказался в соцсети X.

Бизнесмен указал на связь между данным инцидентом и отказом парламента страны от проведения расследования массовых случаев изнасилования детей, совершаемых бандами. «Теперь мы знаем, почему лейбористы проголосовали против расследования: они виновны», — написал Маск.

О задержании Каплина стало известно ранее. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком.

Незадолго до этого британский парламент проголосовал против проведения расследования массовых изнасилований детей бандами мигрантов из Пакистана. Против инициативы высказались 364 депутата из 475.