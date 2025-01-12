Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:19, 12 января 2025Мир

Маск сделал неожиданное заявление насчет задержания экс-замминистра обороны Британии

Маск связал задержание Каплина с замалчиванием педофилии в Великобритании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал задержание бывшего заместителя министра обороны Великобритании и экс-члена парламента от Лейбористской партии Айвора Каплина по подозрению в педофилии. На эту тему он высказался в соцсети X.

Бизнесмен указал на связь между данным инцидентом и отказом парламента страны от проведения расследования массовых случаев изнасилования детей, совершаемых бандами. «Теперь мы знаем, почему лейбористы проголосовали против расследования: они виновны», — написал Маск.

О задержании Каплина стало известно ранее. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком.

Незадолго до этого британский парламент проголосовал против проведения расследования массовых изнасилований детей бандами мигрантов из Пакистана. Против инициативы высказались 364 депутата из 475.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о «самом важном» заявлении Трампа о России

      Маск сделал неожиданное заявление насчет задержания экс-замминистра обороны Британии

      В США назвали способную спасти Зеленского личность

      Книгу о спасении еврейских детей сняли с продажи из-за одной фразы

      Сражающийся против ВСУ британец пообещал отправлять соотечественников домой в гробах

      Подполье сообщило об ударе по украинскому городу Хорол

      МИД России пообещал не оставить без реакции санкции США

      В Москве повар захотел вступить в террористическую организацию и был арестован

      На Западе указали на деталь в пожарах в Калифорнии

      На Западе раскрыли план Зурабишвили против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше