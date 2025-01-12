Найден способ исключить новые утечки мазута в Черное море

Танкер «Волгонефть-239» защитят от штормов, чтобы исключить новые утечки мазута

Спасатели нашли способ исключить новые утечки мазута в Черное море. Для этого севший на мель танкер «Волгонефть-239» защитят от влияния штормов, сообщил глава МЧС Александр Куренков в эфире телеканала «Россия 24».

В ближайшие сутки специалисты собираются пробить дорогу к судну. «Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе», — пояснил глава ведомства.

Ранее в Морспасслужбе сообщили, что потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239» уберут с берега. Это произойдет после откачки мазута из кормовой части судна. Ее снимут с отмели и перевезут в безопасное место, а затем передадут судовладельцу, который примет решение о ее утилизации или реновации.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря. В них перевозили 9 тысяч тонн мазута. В результате аварии нефтепродукты попали на береговую линию, протяженность которой составила десятки километров.

10 января с кормы «Волгонефть-239» произошла новая утечка мазута. Площадь масляного пятна достигла 2,8 тысячи квадратных метров. Дальнейшее распространение нефтепродуктов пытаются остановить при помощи боновых заграждений — затем мазут уберут с морской поверхности биосорбентом.