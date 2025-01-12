Польша выступила за расширение Северо-Восточного корпуса НАТО

Министр Косиняк-Камыш выступил за расширение Северо-Восточного корпуса НАТО

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о планах расширить состав Северо-Восточного многонационального корпуса НАТО, дислоцированного в Щецине. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас в корпусе представлены более 20 стран-членов Североатлантического альянса, однако власти Польши планируют начать переговоры с союзниками для увеличения численности контингентов.

Косиняк-Камыш заявил о критической важности этого корпуса для безопасности восточного фланга блока. Он пообещал, что Варшава будет полностью поддерживать деятельность альянса, особенно после назначения польского генерала на должность командующего.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах добиваться повышения военных расходов стран НАТО до уровня пяти процентов их ВВП.

В декабре Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО начали обсуждения о необходимости участников альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП.