Предотвращены воздушные удары ВСУ по трем регионам России

Минобороны РФ: Три БПЛА ВСУ сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 10:30 до 11:10 по московскому времени дежурные военные сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе ВСУ по Карачевскому району. По его словам, жертвой атаки стала мирная жительница, еще одна женщина пострадала.

Кроме того, 11 января три человека получили ранения в результате атаки со стороны Украины по брянскому селу Новые Юрковичи. Также оказалось разрушено административное здание.