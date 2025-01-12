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13:16, 12 января 2025Россия

Предотвращены воздушные удары ВСУ по трем регионам России

Минобороны РФ: Три БПЛА ВСУ сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 10:30 до 11:10 по московскому времени дежурные военные сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе ВСУ по Карачевскому району. По его словам, жертвой атаки стала мирная жительница, еще одна женщина пострадала.

Кроме того, 11 января три человека получили ранения в результате атаки со стороны Украины по брянскому селу Новые Юрковичи. Также оказалось разрушено административное здание.

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