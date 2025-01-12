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13:10, 12 января 2025Россия

Мирная жительница стала жертвой удара ВСУ по российскому региону

Богомаз: Женщина стала жертвой удара ВСУ по Карачевскому району Брянской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В Брянской области мирная жительница стала жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Карачевскому району. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, еще одна женщина пострадала. Ее уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи. «Семьям будет оказана материальная помощь», — подчеркнул Богомаз.

Губернатор добавил, что, предварительно, повреждения получили несколько домовладений. На местах работают экстренные службы. Обход территории продолжается.

Ранее Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа. По данным властей региона, пострадавших и разрушений нет.

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