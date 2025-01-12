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07:08, 12 января 2025Россия

Власти российского региона сообщили о попытке атаки ВСУ

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что украинский дрон самолетного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы региона, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на субботу, 11 января, беспилотники ВСУ атаковали Тамбовскую область. Дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, семь человек пострадали.

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