Власти российского региона сообщили о попытке атаки ВСУ

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что украинский дрон самолетного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы региона, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на субботу, 11 января, беспилотники ВСУ атаковали Тамбовскую область. Дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, семь человек пострадали.