Семь человек пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на многоэтажки в Тамбовской области

Первышов: 7 человек пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ на многоэтажки по Котовску

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Котовску в Тамбовской области пострадали семь человек. Об этом сообщил врио главы российского региона Евгений Первышов в Telegram.

По его словам, пострадали два пятиэтажных дома, в которых выбиты стекла и повреждены балконы. Рабочая группа занимается устранением повреждений.

«По уточненной информации, пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», — написал он, добавив, что поручил провести поквартирный обход, чтобы уточнить, кому еще нужна помощь.

Эвакуация жителей не проводилась, пункт временного размещения находится в школе на улице 9-й Пятилетки. Ситуации под контролем, заверил он.

Ранее в сети появились кадры места попадания беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в городе Котовске. Беспилотники врезались в два дома в Тамбовской области в ночь на 11 января.