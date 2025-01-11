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10:35, 11 января 2025Россия

Семь человек пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на многоэтажки в Тамбовской области

Первышов: 7 человек пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ на многоэтажки по Котовску
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Евгения Первышова

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Котовску в Тамбовской области пострадали семь человек. Об этом сообщил врио главы российского региона Евгений Первышов в Telegram.

По его словам, пострадали два пятиэтажных дома, в которых выбиты стекла и повреждены балконы. Рабочая группа занимается устранением повреждений.

«По уточненной информации, пострадавших семеро — у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», — написал он, добавив, что поручил провести поквартирный обход, чтобы уточнить, кому еще нужна помощь.

Эвакуация жителей не проводилась, пункт временного размещения находится в школе на улице 9-й Пятилетки. Ситуации под контролем, заверил он.

Ранее в сети появились кадры места попадания беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в городе Котовске. Беспилотники врезались в два дома в Тамбовской области в ночь на 11 января.

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