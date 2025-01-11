Опубликованы кадры с места попадания дрона ВСУ по пятиэтажке в Тамбовской области

Появились кадры с места попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Котовска

В сети появились кадры места попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоквартирный дом в городе Котовск Тамбовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что посреди улицы ночью собрались местные жители, которые прибыли посмотреть на последствия попадания беспилотника в жилой дом. Вокруг людей пятиэтажные дома — вероятно, дрон ВСУ попал в один из них, однако самих повреждений на камеру не снято.

По информации канала, территория вокруг атакованных домов оцеплена, на месте дежурит полиция и Росгвардия. Из-за БПЛА пострадали несколько квартир, жители дома пока разместились у родственников и соседей. Жизни троих пострадавших ничего не угрожает.

Беспилотники ВСУ врезались в два дома в Тамбовской области в ночь на субботу, 9 января. Как сообщил врио губернатора Евгений Первышов, несколько человек пострадали от осколков стекол. Из-за дронов возгорания не зафиксировали, здания получили незначительные повреждения.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили 85 беспилотников, большую часть из которых сбили над Черным морем. Под удар также попали Воронежская область и Краснодарский край, а также Белгородская, Тамбовская и Курская области и Крым.