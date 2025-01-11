Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:36, 11 января 2025Россия

Опубликованы кадры с места попадания дрона ВСУ по пятиэтажке в Тамбовской области

Появились кадры с места попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Котовска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры места попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоквартирный дом в городе Котовск Тамбовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что посреди улицы ночью собрались местные жители, которые прибыли посмотреть на последствия попадания беспилотника в жилой дом. Вокруг людей пятиэтажные дома — вероятно, дрон ВСУ попал в один из них, однако самих повреждений на камеру не снято.

По информации канала, территория вокруг атакованных домов оцеплена, на месте дежурит полиция и Росгвардия. Из-за БПЛА пострадали несколько квартир, жители дома пока разместились у родственников и соседей. Жизни троих пострадавших ничего не угрожает.

Беспилотники ВСУ врезались в два дома в Тамбовской области в ночь на субботу, 9 января. Как сообщил врио губернатора Евгений Первышов, несколько человек пострадали от осколков стекол. Из-за дронов возгорания не зафиксировали, здания получили незначительные повреждения.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили 85 беспилотников, большую часть из которых сбили над Черным морем. Под удар также попали Воронежская область и Краснодарский край, а также Белгородская, Тамбовская и Курская области и Крым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь человек пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на многоэтажки в Тамбовской области

      Российский губернатор оценил обстановку на горящем четвертый день из-за ВСУ предприятии

      Российский суд взыскал с Национального центра Украины миллион рублей

      Ковальчук вошел в символическую сборную клуба НХЛ XXI века

      Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента страны о помощи

      В российском городе годовалый ребенок попал в реанимацию после падения на него телевизора

      Власти Анапы раскрыли последствия атаки беспилотников на город

      В части Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за выброса мазута

      Стал известен ущерб «Роснано» от недобросовестных финансовых операций

      Министр иностранных дел Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше