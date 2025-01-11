Три человека пострадали при ударе ВСУ по России

Губернатор Богомаз: при ударе ВСУ по Новым Юрковичам ранены три человека

Три человека получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор, уточнив, что ВСУ нанесли удар по селу из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По его данным, атака разрушила административное здание, специалисты продолжат обследование территории. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

11 января ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата ударили по машине с людьми в Белгородской области, пострадали двое мужчин. У них диагностировали баротравму и ушиб ноги.