ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе

Гладков: В Белгородском районе два человека пострадали при ударе ВСУ по авто

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине с людьми в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин: у одного — баротравма и ушиб ноги, у второго — баротравма», — сообщил губернатор, добавив, что пострадавших уже доставляют в больницы.

Помимо Белгородского района, под удар попал и Борисовский. В результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект там оказалась повреждена кровля. Информация о последствиях атак еще уточняется, на месте работают сотрудники оперативных служб.

По данным Минобороны, в ночь на 11 января силы ПВО уничтожили 85 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе четыре над Белгородской областью. 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 дронов средства ПВО поразили над акваторией Азовского моря.