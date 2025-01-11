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11:42, 11 января 2025Россия

Минобороны сообщило о 85 уничтоженных дронах ВСУ над Россией за ночь

Минобороны: 85 украинских дронов были уничтожены над регионами России за ночь
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 85 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 дронов средства ПВО поразили над акваторией Азовского моря.

«Четыре — над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по Котовску в Тамбовской области пострадали семь человек.

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