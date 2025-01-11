Минобороны сообщило о 85 уничтоженных дронах ВСУ над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 85 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 дронов средства ПВО поразили над акваторией Азовского моря.
«Четыре — над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по Котовску в Тамбовской области пострадали семь человек.