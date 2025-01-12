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09:28, 12 января 2025Спорт

Российская девушка-боец ММА ударила тренера после поражения на турнире UFC Vegas 101

Россиянка Дудакова ударила тренера после поражения на турнире UFC Vegas 101
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: UFC / YouTube

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101. Об этом сообщает Metaratings.

Специалист хотел обнять подопечную, однако та отстранилась и нанесла ему удар по лицу. «Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе пофигу», — заявила Дудакова.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 12 января. Россиянка уступила сопернице техническим нокаутом во втором раунде.

Дудакова потерпела второе поражение в ММА, на ее счету также восемь побед. Клайн одержала седьмую победу в карьере, она также потерпела одно поражение.

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