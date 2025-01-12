Шансы Ефремова отпроситься из колонии на прощание с Добровольской оценили

Правозащитник Мельников усомнился, что Ефремов посетит прощание с Добровольской

Актер Михаил Ефремов может попроситься из колонии на прощание с экс-супругой — актрисой Евгенией Добровольской. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на правозащитника, вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Правозащитник отметил, что в колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. «Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления», — сказал он.

При этом Мельников усомнился, что Ефремова отпустят на траурную церемонию, чтобы избежать скандала. Он напомнил, что Ефремов давно разошелся с Добровольской и к этому факту якобы могут «придраться». Защита актера не стала отвечать на вопрос о прощании.

Ефремов был вторым мужем Добровольской, они были женаты с 1990 по 1997 год. В 1991 году у супругов родился сын Николай. В данный момент актер отбывает наказание за трагическое ДТП в исправительной колонии № 4 (ИК-4) в Белгородской области.

С Добровольской простятся 14 января. Актрисы ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой актриса боролась на протяжении года.