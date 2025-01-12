Украинца Усика признали боксером года

Журнал The Ring признал украинца Александра Усика боксером года

Авторитетный американский журнал The Ring признал украинца Александра Усика боксером года. Об этом сообщается на сайте издания.

В 2024 году спортсмен провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.

«Усик, которому 17 января исполнится 38 лет, не уверен, будет ли он снова боксировать. Но ничто не может отнять у него того, чего он добился в 2024 году», — говорится в материале.

В активе Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.