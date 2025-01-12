В российском городе подожгли Peugeot помощника командующего войсками ЮВО

Shot: В Ростове-на-Дону подожгли машину помощника командующего войсками ЮВО

В Ростове-на-Дону подожгли Peugeot 206 помощника командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по физической подготовке. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации канала, иномарка, принадлежащая семье полковника Вооруженных сил России, имя которого не называется, загорелась в ночь на 12 января на улице Таганрогской. Пострадавших нет, однако автомобиль получил серьезные повреждения.

Как пишет канал, в качестве основной причины происшествия рассматривается поджог. Сейчас преступников разыскивает полиция.

К посту также приложено фото с объятым пламенем автомобилем во дворе жилого дома.

В свою очередь, Don Mash пишет в Telegram, что на автомобиле ездила жена полковника. Канал также утверждает, что машина повреждена не сильно и огонь повредил только ее переднюю часть.

Ранее в Подмосковье подожгли сразу две электрички — в Лобне и Дмитрове. Как выяснилось, в обоих случаях злоумышленники действовали по одному сценарию: проникли на территорию станции, разбили стекло машиниста и устроили пожар. Пострадавших нет.