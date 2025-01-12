Журналист Хеннингсен: Шон Пенн может уладить дела Зеленского вторым «Оскаром»

Президент Украины Владимир Зеленский еще может поправить свои дела, если получит вторую статуэтку премии «Оскар». Способную спасти политика личность назвал американский журналист Патрик Хеннингсен на своей странице в соцсети X.

«Не все еще потеряно. Шон Пенн (...) уладит твои дела еще одной "особой" статуэткой "Оскара". Не волнуйся, Вова», — пошутил он.

В ноябре 2022 года Киев посещал американский актер и режиссер Шон Пенн. Он встретился с Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». По словам украинского лидера, она будет находиться в стране до окончания спецоперации.

Ранее Шон Пенн признался, что хотел переплавить свой «Оскар» в пули для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я подумал: ну и хрен с ним, понимаете? Отдам его Украине», — рассказал он.