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06:14, 12 января 2025Мир

В США назвали способную спасти Зеленского личность

Журналист Хеннингсен: Шон Пенн может уладить дела Зеленского вторым «Оскаром»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский еще может поправить свои дела, если получит вторую статуэтку премии «Оскар». Способную спасти политика личность назвал американский журналист Патрик Хеннингсен на своей странице в соцсети X.

«Не все еще потеряно. Шон Пенн (...) уладит твои дела еще одной "особой" статуэткой "Оскара". Не волнуйся, Вова», — пошутил он.

В ноябре 2022 года Киев посещал американский актер и режиссер Шон Пенн. Он встретился с Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». По словам украинского лидера, она будет находиться в стране до окончания спецоперации.

Ранее Шон Пенн признался, что хотел переплавить свой «Оскар» в пули для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я подумал: ну и хрен с ним, понимаете? Отдам его Украине», — рассказал он.

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