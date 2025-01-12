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19:54, 12 января 2025Культура

В театре Вахтангова рассказали о лечении актера Косырева

Театр Вахтангова: актер Косырев пропустит ближайшие спектакли из-за лечения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Актер Евгений Косырев, которого госпитализировали из Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, пропустит ближайшие спектакли из-за лечения. Об этом рассказали в пресс-службе театра, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Евгений продолжает лечение. О его участии в спектаклях пока говорить еще рано», — сказал собеседник агентства.

Актер театра и кино Косырев окончил Театральное училище имени Щукина в 2001 году и был принят в труппу театра имени Вахтангова. Он принял участие в 66 проектах.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Косыреву запретили пить алкоголь из-за проблем с печенью. Актер оформил письменный отказ и выписался из больницы.

В декабре 2024 года стало известно, что Косырева госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота». Актер прибыл в театр и плохо себя почувствовал. Постановка состоялась без участия актера.

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