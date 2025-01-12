Влад Бумага показал приближающийся к его дому огонь в Лос-Анджелесе

Блогер Влад Бумага заявил, что пожары приближаются к его дому в Лос-Анджелесе

Блогер Владислав Бумага (Влад А4) показал масштабы разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Видео с видом из окна он опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам блогера, его район не горит, но уже виден дым из окна. Сначала Бумаге показалось, что очаг затушили, но позже огонь усилился и начал приближаться к его дому.

«Давайте я покажу, как выглядит наш костер. Выглядит он сегодня устрашающе. То есть прошлая версия была, что все тухнет. Но сейчас стало чуть-чуть ближе, чуть-чуть шире, чуть-чуть красным и очень много дыма. Начинаем паниковать, начинаем нервничать», — прокомментировал блогер.

Ранее певец Леонид Агутин назвал фейком информацию, что они с Анжеликой Варум могут потерять из-за пожаров элитную квартиру в Лос-Анджелесе. Артист отметил, что никогда не владел недвижимостью в штате Калифорния.