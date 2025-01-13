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09:46, 13 января 2025Ценности

56-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

56-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в бикини медного оттенка
Екатерина Ештокина

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость предстала на фото в раздельном бикини медного оттенка, который состоял из бюстгальтера-бандо и плавок. При этом она продемонстрировала стройную фигуру. В качестве аксессуаров звезда выбрала пестрый платок на голову, солнцезащитные очки и ожерелье.

Ранее в январе Светлана Бондарчук снялась в купальнике на пляже. Экс-жена актера и продюсера Федора Бондарчука поделилась серией снимков с семейного отдыха.

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