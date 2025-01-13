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01:27, 13 января 2025Россия

Беспилотник самолетного типа сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области.

Ранее силы ПВО предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем российским регионам. Три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей.

До того Богомаз сообщил об ударе ВСУ по Карачевскому району. По его словам, жертвой атаки стала мирная жительница, еще одна женщина пострадала.

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