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11:36, 13 января 2025Наука и техника

Blue Origin в очередной раз отменила первый пуск New Glenn

Blue Origin отменила первый пуск ракеты New Glenn из-за технических проблем
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / File Photo / Reuters

Компания Blue Origin в очередной раз отменила первый пуск ракеты New Glenn, на этот раз — из-за технических проблем. Об этом сообщает издание NSF.

С площадки в штате Флорида (США) ракета должна была стартовать сегодня, 13 января, в период с 09:00 до 12:00 московского времени. Пуск был отменен на неопределенный срок из-за обнаружения технической неполадки в одной из подсистем носителя.

Ранее ракету планировалось отправить в первый полет 10 января, однако из-за неудовлетворительных погодных условий, препятствующих мягкой посадке первой ступени носителя на платформу в Атлантическом океане, старт был перенесен.

По словам основателя Blue Origin Джеффа Безоса, Blue Origin проделала большую работу перед первым пуском ракеты New Glenn, однако остаются «некоторые вещи, которые можно проверить только в полете».

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидких метане и водороде.

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