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10:33, 13 января 2025Наука и техника

Безос высказался о первом пуске ракеты New Glenn

Безос о пуске New Glenn: Есть вещи, которые можно проверить только в полете
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Paul Ellis / Pool / Reuters

Blue Origin проделала большую работу перед первым пуском ракеты New Glenn, однако остаются «некоторые вещи, которые можно проверить только в полете». О предстоящем старте носителя высказался основатель компании Джефф Безос. Его слова приводит издание ArsTechnica.

«И нельзя быть слишком самоуверенным в этих вещах. Нужно быть реалистом. Реальность такова, что есть много вещей, которые идут не так, и нужно смириться с тем, что если что-то пойдет не так, мы соберемся и займемся вторым пуском», — сказал миллиардер.

Он скептически отнесся к тому, что мягкая посадка многоразовой первой ступени носителя на платформу Jacklyn пройдет успешно. По его словам, в случае обнаружения проблем ступень уклонится от платформы и упадет в море.

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В декабре компания Blue Origin подтвердила готовность тяжелой ракеты New Glenn к своему пуску (миссии NG-1) в 2024 году. Также компания заявила о готовности тестовой нагрузки Blue Ring Pathfinder для пуска носителя.

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидких метане и водороде.

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