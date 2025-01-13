Cемье староверов из Бразилии выдали российское гражданство и повестку в военкомат

МВД: Семья староверов из Бразилии получила российское гражданство

Cемья староверов из Бразилии получила российское гражданство, они вернулись в страну по программе переселения соотечественников. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Приморья.

Главе семейства также выдали повестку в военкомат, где ему предстоит встать на воинский учет и пройти службу в Вооруженных силах России.

«Порфирий Гуськов и Минадора приняли присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законодательство России, исполнять обязанности гражданина страны, быть верными ей, уважать культуру, историю и традиции», — уточнили в ведомстве.

Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов раскрыл число получивших гражданство России с 1992 года. Речь идет о порядка 2,8 миллиона человек.